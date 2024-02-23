Real Madrid'e yıldızından kötü haber geldi

Real Madrid resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yıldız futbolcusu Joselu'nun sakatlandığını açıkladı.
Real Madrid'in resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Oyuncumuz Joselu'da, sağlık ekiplerinin yaptığı tetkikler sonucunda sağ ayak bileğinde kemik ödemi tespit edildi ve tedavisine başlandı."
Joselu'nun, 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
35 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Real Madrid formasıyla 35 resmi maça çıkan Joselu bu karşılaşmalarda 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
Real Madrid'in resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Oyuncumuz Joselu'da, sağlık ekiplerinin yaptığı tetkikler sonucunda sağ ayak bileğinde kemik ödemi tespit edildi ve tedavisine başlandı."
Joselu'nun, 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
35 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Real Madrid formasıyla 35 resmi maça çıkan Joselu bu karşılaşmalarda 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
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