Real Madrid'e Dani Ceballos'tan kötü haber!

Real Madrid'de sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. İspanyol devinde son olarak Dani Ceballos, Real Sociedad ile oynanan kupa maçında sakatlandı.



İspanyol basınında yer alan habere göre, Dani Ceballos'un sakatlığının ardından yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



28 yaşındaki futbolcu ise sakatlığının ardından yaptığı açıklamada, daha erken geri döneceğini söyledi. Ceballos, "Henüz bitmedi. Çok daha kötüsünden geri dönmüştüm. Tüm sevgi ve desteğiniz için teşekkür ederim. Yakında görüşürüz, düşündüğünüzden daha erken. Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.



Real Madrid'de bu sezon 30 maçta süre bulan Ceballos, 2 asist yaptı.



