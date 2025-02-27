Real Madrid'e Dani Ceballos'tan kötü haber!

Real Madrid'in Real Sociedad ile oynadığı maçta sakatlanan Dani Ceballos'un iki ay formasından uzak kalması bekleniyor. Ceballos ise yaptığı açıklamada daha erken geri döneceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Madrid'e Dani Ceballos'tan kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2025 15:43
Real Madrid'de sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. İspanyol devinde son olarak Dani Ceballos, Real Sociedad ile oynanan kupa maçında sakatlandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Dani Ceballos'un sakatlığının ardından yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

28 yaşındaki futbolcu ise sakatlığının ardından yaptığı açıklamada, daha erken geri döneceğini söyledi. Ceballos, "Henüz bitmedi. Çok daha kötüsünden geri dönmüştüm. Tüm sevgi ve desteğiniz için teşekkür ederim. Yakında görüşürüz, düşündüğünüzden daha erken. Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de bu sezon 30 maçta süre bulan Ceballos, 2 asist yaptı.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery