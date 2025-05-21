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Real Madrid'den Barcelona'ya transfer çalımı: Nico Williams!

Real Madrid'in Athletic Bilbao'da forma giyen Nico Williams'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.

calendar 21 Mayıs 2025 15:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'den Barcelona'ya transfer çalımı: Nico Williams!
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Gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kadroda değişikliğe gitmek isteyen Real Madrid için çarpıcı bir transfer iddiası öne sürüldü. 

58 MİLYON SERBEST KALMA MADDESİ

Marca'nın haberine göre, Real Madrid, çok ciddi bir şekilde Athletic Bilbao'da forma giyen Nico Williams ile ilgileniyor.  Sözleşmesindeki 58 milyon euroluk serbest kalma maddesi Real yönetimi tarafından büyük bir fırsat olarak görülüyor. Ayrıca yönetim, takımdaki İspanyol oyuncu sayısının çoğalması açısından transfere olumlu bakıyor.

BARCELONA ÇOK İSTEMİŞTİ

Sezon başı Barcelona, genç yıldızın transferi için aylarca çalışmalar sürdürmüştü ancak hem maddi olarak hem de oyuncu cephesinin kulüpte kalmak istemesi sebebiyle transfer gerçekleşmemişti. 

RODRYGO İLK AYRILAN İSİM OLACAK

Eğer transfer gerçekleşirse, Real Madrid'de ayrılacak ilk futbolcunun Rodrygo olacağı haberde belirtildi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon 44 maçta süre bulan futbolcu, 11 gol ve 7 asist yaptı.

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