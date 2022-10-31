Real Madrid'de hedef Jesus

Manchester City'den Arsenal'a transfer olmasının ardından sergilediği performansla dikkat çeken Gabriel Jesus için Real Madrid devreye girdi.



İngiliz basınında yer alan habere göre, İspanyol devinin sezon sonunda 25 yaşındaki futbolcu için Arsenal'in kapısını teklifle çalmayı düşündüğü belirtildi.



Real Madrid'in, geçtiğimiz yaz da Jesus ile ilgilendiği ancak Brezilyalı yıldızın pasaport sorunu nedeniyle transferinden vazgeçtiği kaydedildi.



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Jesus'u çok beğendiği ifade edildi. İtalyan teknik adamın, 25 yaşındaki golcüyü Karim Benzema için çok iyi bir alternatif olarak düşündüğü ve Fransız golcünün halefi olarak gördüğü öne sürüldü.



Arsenal forması altında şu ana dek 16 maça çıkan Gabriel Jesus, 5 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.





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