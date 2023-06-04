Real Madrid'de Benzema yerine Kane!

Real Madrid, takımdan ayrılmaya hazırlanan Karim Benzema'nın yerini Harry Kane ile doldurmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid'de Benzema yerine Kane!
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04 Haziran 2023 14:15
Real Madrid, takımdan ayrılacak Karim Benzema'nın yerini doldurmak için harekete geçiyor.

İspanyol basınından El Chiringuito'da yer alan habere göre, Real Madrid'in Benzema sonrası düşündüğü en kuvvetli adayın Harry Kane olduğu belirtildi.

Real Madrid'in, kısa süre içerisinde İngiliz forvetin transferi için temaslara başlayağı aktarıldı.

Bu yıl Tottenham'da 48 maçta 32 gol atan Kane'in kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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