İspanya Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de gözler golcü futbolcu Karim Benzema'nın geleceğine çevrildi. İspanyol basını, Fransız futbolcu ile ilgili alınan kararı duyurdu.



BENZEMA'YA YENİ KONTRAT



İspanyol basınındaki haberlerde; 34 yaşındaki futbolcunun üstün performansının ardından Real Madrid yönetimi yeni bir kontrat üzerinde çalışıyor.



KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Benzema'ya 2024'e kadar sürecek bir sözleşme teklif edilecek. 2009'dan beri Real Madrid forması giyen futbolcu ile yapılacak yeni kontratın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Real Madrid'de 2 maçta 1 gol 1 asist üreten futbolcu, geçen sezon ise 46 maçta 44 gol 15 asistlik katkı yapmıştı. Benzema, Avrupa'da yılın futbolcusu ödülü için de favori olarak gösteriliyor.





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