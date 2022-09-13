Real geçen sezonu karla kapattı!

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, 2021-2022 sezonunu 13 milyon avro karla kapattığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, 30 Haziran 2022 itibariyle Real Madrid'in net kulüp değerinin 546 milyon avro olduğu belirtildi.



Yönetim Kurulunun bugün yaptığı toplantıda onayladığı ekonomik verilere göre, Mart 2020'den 30 Haziran 2022'ye kadar Kovid-19'un neden olduğu gelir kaybının 400 milyon avroyu bulmasına rağmen toparlanmanın başladığı, bir sezon öncesine oranla yüzde 10'luk (69 milyon avro) artışla 2021-2022 mali yılı faaliyet gelirinin 722 milyon avroya ulaştığı bildirildi.



Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenme projesi hariç, kulübün nakit bakiyesinin 425 milyon avro olduğunu da açıkladı.



Eflatun beyazlı kulüp, net borcunu 310 milyon avroya indirdiğini de kaydetti.



İspanya'daki futbol kulüplerinde mali fair-play kurallarını en iyi şekilde yerine getiren kulüplerin başında olan Real Madrid, borç/favök oranında "0" değerinde bulunmasından dolayı finansal kuruluşlar için en yüksek kredi kalitesine sahip durumda gösteriliyor.









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