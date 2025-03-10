Rashica, kendini aştı!

Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor. Geçen sezon başında Siyah-Beyazlı takıma transfer olan 28 yaşındaki futbolcu 41 maçta forma giymiş 5 gol, 7 asistle 12 gole katkıda bulunmuştu. Rashica bu sezon ise 30 maçta yaptığı 4 gol, 9 asistle 13 gole direkt katkı yapmayı başardı.
Geçen sezonki skor katkısını şimdiden geriden bırakan yıldız futbolcu ligde ve kupada 1 asist veya gol kaydetmesi durumunda Türkiye kariyerinde en çok skor katkısı yaptığı sezona ulaşmış olacak.
2022-23 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Sarı-Kırmızılı takımda çıktığı 30 maçta 6 gol, 7 asistle 13 gole etki etmişti.
SOLSKJAER İLE KENDİNİ BULDU
Rashica, Solskjaer'in gelişi sonrası 3 gol, 4 asistlik performansla Siyah-Beyazlı takımın hücumda öne çıkan isimlerinden olmuştu.
KARTAL'IN KOZU OLDU
Rashica son maçlarda Rafa Silva ile birlikte Kartal'ın en önemli gol silahlarından biri.
Geçen sezonki skor katkısını şimdiden geriden bırakan yıldız futbolcu ligde ve kupada 1 asist veya gol kaydetmesi durumunda Türkiye kariyerinde en çok skor katkısı yaptığı sezona ulaşmış olacak.
2022-23 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Sarı-Kırmızılı takımda çıktığı 30 maçta 6 gol, 7 asistle 13 gole etki etmişti.
SOLSKJAER İLE KENDİNİ BULDU
Rashica, Solskjaer'in gelişi sonrası 3 gol, 4 asistlik performansla Siyah-Beyazlı takımın hücumda öne çıkan isimlerinden olmuştu.
KARTAL'IN KOZU OLDU
Rashica son maçlarda Rafa Silva ile birlikte Kartal'ın en önemli gol silahlarından biri.
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