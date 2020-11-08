Rashford'un kampanyasına İngiltere'den destek!

Marcus Rashford'ın çocuklar için başlattığı kampanyaya İngiliz hükümetinden destek geldi.

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Rashford'un kampanyasına İngiltere'den destek!
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08 Kasım 2020 20:16
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford, ihtiyaç sahibi öğrencilerin sömestr ve yaz tatillerinde ücretsiz öğle yemeği kampanyasına İngiliz hükümetinden destek geldi.

İngiliz hükümeti, yaklaşık 1.7 milyon çocuğa ve ailesine destek sağlayan Rashford'ın kampanyasına 400 milyon sterlin'den fazla harcama yapacağını açıkladı. Bu harcamanın aralık ayından mart sonuna kadar kullanılacağı ifade edildi. 2021'de ise 220 milyon sterlin'lik ekstra bir yatırımla da genişletileceği belirtildi.

Rashford kampanya için, "Bu amaca tamamen bağlıyım ve hayatımın geri kalanında bunun için savaşacağım. Çünkü Birleşik Krallık'taki hiçbir çocuk aç kalmamalı" ifadelerini kullanmıştı.



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