Toronto Raptors, yıldız oyuncusu Kyle Lowry ile arasındaki ilişkinin biraz daha uzun sürmesi üzerine büyük yatırım yaptı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Raptors ve Lowry, 33 yaşındaki oyuncunun gelecek yılın serbest oyuncu pazarına girmesini engelleyecek olan, bir yıllığı 31 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi üzerinde anlaştılar.



En son 2017 yılında Raptors ile uzatma kontratı imzalayan Lowry, son yedi sezonunu Toronto'da geçirdi.



Wojnarowski'ye göre, Raptors başkanı Masai Ujiri, GM Bobby Webster ve Lowry'nin temsilcileri, son birkaç aydır bu kontrat için niyetliydi. Geride kalan hafta sonunda, taraflar, Lowry'nin kariyerini tamamlamak istediği takımla kalmasını sağlayan bir anlaşmaya vardı.



RAPTORS TARİHİNE GEÇMİŞ BULUNUYOR



Lowry, Raptors'ın top çalma ve üçlük isabetleri kategorisinde tüm zamanlarda birinci, asistlerde ise ikinci sırada. Ayrıca takımın sayı krallığında, oynanan maçlarda ve serbest atış isabetlerinde de, Lowry ilk 5 içerisinde yer alıyor. Yıldız oyuncu kariyerinde beş kez All-Star, 2015-16 sezonunda da All-NBA üçüncü takıma seçilmişti.



Lowry, önceki sezon 14.2 sayı ve 8.7 asist ortalamaları yakalarken, Toronto'nun 2019 NBA şampiyonluğu yarışında, Final serisinde 16.2 sayı, 7.2 asist ve 4.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



