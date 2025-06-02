Toronto Raptors, NBA kulislerinde yaz dönemine damga vurabilecek takımlar arasında anılmaya başladı. ESPN'den Brian Windhorst'un aktardığına göre; Raptors, Doğu Konferansı'nda üst sıralardaki belirsizlikten yararlanarak yeniden zirveye oynama planları yapıyor.Windhorst, Hoop Collective podcastindeifadelerini kullanarak Raptors yönetiminin aktif bir yaz geçireceğine dikkat çekti. Özellikle Jayson Tatum'un sakatlığı ve Boston Celtics'in lüks vergisi baskısı gibi etkenler, Doğu'da güç dengesini sarsarken, Toronto bu durumu fırsata çevirmek istiyor.Raptors'ın sezon içi Brandon Ingram takası, sıradan bir kadro düzenlemesi değil, büyük hedeflerin habercisiydi. Windhorst,dedi.Takımın elindeki değerli varlıklar da bu hedefleri destekliyor: Dört adet korumasız birinci tur draft hakkı, üç takas opsiyonu ve ek olarak korumalı bir seçim. Bu güçlü varlık portföyü, başkan Masai Ujiri'ye yüksek profilli takaslar için geniş bir manevra alanı sağlıyor.Ujiri, geçmişte Kawhi Leonard hamlesiyle Toronto'ya şampiyonluk getirmişti. Bu sezon sonu basın toplantısında ise iddialı bir mesaj verdi:Eğer Raptors, bu yaz büyük bir yıldızı kadrosuna katarsa, 2025 yazı Toronto'nun NBA sahnesine yeniden güçlü dönüş yaptığı dönem olarak hatırlanabilir.