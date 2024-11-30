Raphinha: "Kızgınım"

Barcelona forması giyen Raphinha, Las Palmas maçındaki yenilginin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Raphinha: 'Kızgınım'
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30 Kasım 2024 18:50
Barcelona forması giyen Raphinha, ligde Las Palmas karşısında aldıkları yenilginin ardından konuştu.

Brezilyalı yıldız, "Kötü gidiyoruz. Yanlış yaptığımız çok şey var, kızgınım. Salı günkü Mallorca maçında işleri tersine çevirmek zorundayız." diye konuştu.

Las Palmas'a kaybeden Barcelona, ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet alamadı. Katalan ekibi, bu süreçte Real Sociedad ve Las Palmas'a kaybederken, Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı.

Barcelona'nın ligde 15 haftada 34 puanı bulunuyor. 2 maçı eksik Real Madrid ise 30 puanda. Real Madrid, eksik maçlarından galibiyetle ayrılması durumunda ezeli rakibinden liderliği devralacak.

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