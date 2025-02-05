Rangers'ın Rıdvan inadı!

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Samuel Dahl'ı transferin son gününde Benfica'ya kaptıran Siyah-Beyazlılar'da rota yeniden Rıdvan Yılmaz'a çevrildi.
Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakan Rıdvan'ın, transferindeki sorun Glasgow Rangers. İskoç kulübü, 5 milyon Euro istediği için Beşiktaş ve Rangers arasında anlaşma sağlanamadı.
PERFORMANSI
Rangers formasıyla 68 maçta görev alan Rıdvan Yılmaz, 2 gol atarken 5 de asist yaptı. 23 yaşındaki sol bek, Beşiktaş kariyerinde 62 karşılaşmada oynadı. 4 gol atarken 7 de asist yaptı.
Samuel Dahl'ı transferin son gününde Benfica'ya kaptıran Siyah-Beyazlılar'da rota yeniden Rıdvan Yılmaz'a çevrildi.
Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakan Rıdvan'ın, transferindeki sorun Glasgow Rangers. İskoç kulübü, 5 milyon Euro istediği için Beşiktaş ve Rangers arasında anlaşma sağlanamadı.
PERFORMANSI
Rangers formasıyla 68 maçta görev alan Rıdvan Yılmaz, 2 gol atarken 5 de asist yaptı. 23 yaşındaki sol bek, Beşiktaş kariyerinde 62 karşılaşmada oynadı. 4 gol atarken 7 de asist yaptı.