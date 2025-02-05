Rangers'ın Rıdvan inadı!

Beşiktaş'ın ilgilendiği Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers hiç taviz vermiyor. İskoç kulübü, Rıdvan için 5 milyon Euro'dan aşağıda olan teklifle ilgilenmeyeceğini belirtti.

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Rangers'ın Rıdvan inadı!
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05 Şubat 2025 10:12
Beşiktaş'ta sol bek arayışları devam ediyor.

Samuel Dahl'ı transferin son gününde Benfica'ya kaptıran Siyah-Beyazlılar'da rota yeniden Rıdvan Yılmaz'a çevrildi. 

Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakan Rıdvan'ın, transferindeki sorun Glasgow Rangers. İskoç kulübü, 5 milyon Euro istediği için Beşiktaş ve Rangers arasında anlaşma sağlanamadı. 

PERFORMANSI

Rangers formasıyla 68 maçta görev alan Rıdvan Yılmaz, 2 gol atarken 5 de asist yaptı. 23 yaşındaki sol bek, Beşiktaş kariyerinde 62 karşılaşmada oynadı. 4 gol atarken 7 de asist yaptı.
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