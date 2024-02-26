Rams Park'ta Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaraylı taraftarlar, Antalyaspor karşılaşması öncesi Rams Park'ta "Fener Ağlama" tezahüratlarında bulundu.

Haber; Sporx.com
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Rams Park'ta Fenerbahçe'ye gönderme!
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26 Şubat 2024 19:08
Son güncelleme 26 Şubat 2024 19:09
Galatasaray, Antalyaspor maçı öncesi ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaaptı.

Karşılaşma öncesi Rams Park'ta Mustafa Sandal'ın şarkısı çalındı, Galatasaraylı taraftarlar ise "Fener Ağlama" tezahüratında bulundu.

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