Rams Park'ta Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray, Antalyaspor maçı öncesi ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaaptı.
Karşılaşma öncesi Rams Park'ta Mustafa Sandal'ın şarkısı çalındı, Galatasaraylı taraftarlar ise "Fener Ağlama" tezahüratında bulundu.
Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaaptı.
Karşılaşma öncesi Rams Park'ta Mustafa Sandal'ın şarkısı çalındı, Galatasaraylı taraftarlar ise "Fener Ağlama" tezahüratında bulundu.
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