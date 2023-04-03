Rami Bensebaini, Dortmund'a gidiyor

Borussia Dortmund'un, Borussia Mönchengladbach'tan Rami Bensebaini ile sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Rami Bensebaini, Dortmund'a gidiyor
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03 Nisan 2023 21:49
Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach forması giyen Rami Bensebaini'yi kadrosun katmaya hazırlanıyor.

Sky Sports'un haberine göre, Dortmund, Mönchengladbach ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bensebaini ile geçtiğimiz günlerde kontrat imzaladığı aktarıldı.

27 yaşındaki futbolcucunun, sezonu Mönchengladbach'ta tamamlamasının ardından yeni sezonda Dortmund'a katılacağı belirtildi.

Bu sezon 24 maça çıkan Bensebaini, 6 kez gol sevinci yaşadı. Asıl mevkisi sol bek olan Cezayirli futbolcu, stoper ve orta saha olarak da görev alabiliyor.

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