Rafael Nadal'dan erken veda

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Barcelona Açık'a 2. turda veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rafael Nadal'dan erken veda
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17 Nisan 2024 19:36
Sakatlığının ardından Barcelona Açık Turnuvası'yla kortlara dönen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ikinci turda elendi.

37 yaşındaki Nadal, Barcelona kentinde düzenlenen ve 12 kez şampiyonluk yaşadığı toprak kort turnuvasının ikinci turunda Avustralyalı Alex de Minaur ile karşılaştı.

1 saat 52 dakika süren mücadeleyi 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazanan 4 numaralı seribaşı Alex de Minaur, son 16 turunda Daniel Altmaier-Arthur Fils maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

 

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