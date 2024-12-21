Rafa Silva, suskunluğunu bozdu!

Beşiktaş forması giyen Rafa Silva, Alanyaspor maçıyla birlikte ligdeki gol orucuna son verdi.
Ligde 9. haftada oynanan Konyaspor karşılaşmasında fileleri havalandıran Portekizli futbolcu, ardından 7 hafta suskun kaldıktan sonra Alanyaspor maçında gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş'ta bu sezon 25 maçta sahneye çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.
Ligde 9. haftada oynanan Konyaspor karşılaşmasında fileleri havalandıran Portekizli futbolcu, ardından 7 hafta suskun kaldıktan sonra Alanyaspor maçında gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş'ta bu sezon 25 maçta sahneye çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.