Rafa Silva, suskunluğunu bozdu!

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Rafa Silva, ligdeki suskunluğunu bozdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rafa Silva, suskunluğunu bozdu!
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21 Aralık 2024 19:14
Beşiktaş forması giyen Rafa Silva, Alanyaspor maçıyla birlikte ligdeki gol orucuna son verdi.

Ligde 9. haftada oynanan Konyaspor karşılaşmasında fileleri havalandıran Portekizli futbolcu, ardından 7 hafta suskun kaldıktan sonra Alanyaspor maçında gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ta bu sezon 25 maçta sahneye çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

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