Rafa Silva için sürpriz adres!

Adı Süper Lig devleriyle de anılan Rafa Silva için flaş bir transfer iddiası geldi.
A Bola'da yer alan habere göre; Stuttgart, Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Portekizli oyuncu ile ilgileniyor.
BENFICA'DAN AYRILACAK!
30 yaşındaki yıldız futbolcunun Benfica'dan kesin olarak ayrılma kararı aldığı belirtildi.
Bilindiği üzere Rafa Silva'nın adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.
Bu sezon Benfica'da 50 maça çıkan Silva, 20 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
A Bola'da yer alan habere göre; Stuttgart, Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Portekizli oyuncu ile ilgileniyor.
BENFICA'DAN AYRILACAK!
30 yaşındaki yıldız futbolcunun Benfica'dan kesin olarak ayrılma kararı aldığı belirtildi.
Bilindiği üzere Rafa Silva'nın adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.
Bu sezon Benfica'da 50 maça çıkan Silva, 20 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
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