Rafa Silva için sürpriz adres!

Alman ekibi Stuttgart, Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Rafa Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rafa Silva için sürpriz adres!
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01 Mayıs 2024 20:09
Adı Süper Lig devleriyle de anılan Rafa Silva için flaş bir transfer iddiası geldi.

A Bola'da yer alan habere göre; Stuttgart, Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Portekizli oyuncu ile ilgileniyor.

BENFICA'DAN AYRILACAK!

30 yaşındaki yıldız futbolcunun Benfica'dan kesin olarak ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Bilindiği üzere Rafa Silva'nın adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Bu sezon Benfica'da 50 maça çıkan Silva, 20 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

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