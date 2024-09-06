Rabiot'un Barcelona'ya transferine yine aynı engel

Bonservisi elinde bulunan Fransız yıldız Adrien Rabiot'a teklif yapan Barcelona, oyuncu tarafının talepleri sonrası geri adım attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Rabiot'un Barcelona'ya transferine yine aynı engel
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06 Eylül 2024 21:23
Adrien Rabiot'a teklif yapan Barcelona, oyuncu tarafının talepleri sonrası geri adım attı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; yıldız oyuncunun annesi ve menajeri olan Veronique Rabiot, Barcelona'da yılda 10 milyon euro isteyince transfer zora girdi.

YENİ FORMÜL ARANIYOR

Haberde, Barcelona'nın bu transfer için hala girişimlerini sıklaştırdığı ve oyuncuya 1 yıllık bir sözleşme sunarak maaş talebinde indirim istediği ifade edildi.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Öte yandan sakatlığı bulunan Frenkie de Jong'un ameliyatının gerekmesi halinde Barcelona, Rabiot'un istediği ücreti vererek de Jong'un sözleşmesini dondurabilir.

Yaz aylarında Milan, Galatasaray, Manchester United, Bayern, Inter, Atletico, Real ve Suudi Arabistan'ın Al-Nasr takımlarının Rabiot ile ilgilendi ancak henüz hiç kimse oyuncuyla bir anlaşmaya varmayı başaramadı.

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