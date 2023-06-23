Rabiot, Galatasaray'a pahalı geldi

Galatasaray, Juventus ile sözleşmesi biten Adrien Rabiot ile temasa geçti ancak maaş talebi bütçeyi aştı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Rabiot, Galatasaray'a pahalı geldi
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23 Haziran 2023 09:56
Galatasaray, Juventus'un Fransız milli orta sahası Adrien Rabiot'u gündemine aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Erden Timur, Juventus ile kontratı biten, piyasa değeri 40 milyon euro olan Fransız orta sahanın menajeriyle görüştü.

Juve'deki maaşı 9 milyon euro olan Rabiot bütçeyi aşınca Timur'un geri adım attığı öğrenildi. 

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