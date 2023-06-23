Rabiot, Galatasaray'a pahalı geldi

Galatasaray, Juventus'un Fransız milli orta sahası Adrien Rabiot'u gündemine aldı.
Sözcü'de yer alan habere göre; Erden Timur, Juventus ile kontratı biten, piyasa değeri 40 milyon euro olan Fransız orta sahanın menajeriyle görüştü.
Juve'deki maaşı 9 milyon euro olan Rabiot bütçeyi aşınca Timur'un geri adım attığı öğrenildi.
Sözcü'de yer alan habere göre; Erden Timur, Juventus ile kontratı biten, piyasa değeri 40 milyon euro olan Fransız orta sahanın menajeriyle görüştü.
Juve'deki maaşı 9 milyon euro olan Rabiot bütçeyi aşınca Timur'un geri adım attığı öğrenildi.