192 MAÇ 34 GOL 64 ASİST

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getiren Al Hilal'in,istediği öne sürüldü.Portekiz basınında çıkan haberde; Al Hilal'in Quaresma içinbelirtildi. 34 yaşındakiteklif ettikleri yazıldı.Salı günü transfer görüşmelerinin başladığı ve Quaresma'nın transferinin büyük ihtimalle gerçekleşeceği vurgulandı. Şu an sadece ufak pürüzlerin kaldığı, bu pürüzlerin de halledilmesi sonrası transferin resmen duyrulacağı vurgulandı.Öte yandan, Ricardo Quaresma ile Jorge Jesus'un birbirlerine Benfica ve Porto'da sık sık rakip olmalarına rağmen aralarında özel bir dostluk olduğu bilgisi verildi.Beşiktaş'taki ilk dönemini 2010-12 yılları arasında yaşayan Ricardo Quaresma, 73 resmi maça çıkıp, 18 kez ağları sarstı ve 27 asist yaptı. 2015- 18 yılları arasındaki ikinci döneminde ise 119 karşılaşmada 16 gol ve 37 asistle oynadı. Kazanılan üst üste iki lig şampiyonluğu ve Avrupa'daki başarıda önemli pay sahibi olan Portekizli yıldız, toplamda 192 maçta 34 gol ve 64 asist üretti.