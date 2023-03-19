Puyol: 'El Clasico'yu kazan şampiyon ol'

Barcelona'nın efsane ismi Carles Puyol, El Clasico öncesi açıklamalarda bulundu.



Puyoş yaptığı açıklamada, "Barcelona, Avrupa'da bu sezon başarısız oldu. Bu durum değiştirilemez. Bu yüzden elimizde kalanlara odaklanmalıyız. La Liga'da her şey yolunda, kupada da zor maçlarımız var." dedi.



Puyol, "Şimdi Clasico'ya odaklanmalıyız. Bu maçta Barcelona, La Liga'nın kaderini belirleyebilir. Bu maçı kazanması halinde şampiyonluğun kaderini fiilen belirler." açıklamasını yaptı.



Barcelona ile Real Madrid, bu akşam saat 23.00'te karşılaşacak. Barcelona derbiyi kazanması halinde ligdeki puan farkını 12'ye çıkaracak.





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