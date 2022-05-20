Puchacz: 'Yabancı sınırı yüzünden az oynadım'

Trabzonspor'un devre arasında Union Berlin'den 6 aylığında kiraladığı Polonyalı futbolcu Tymoteusz Puchacz ülke basınına açıklamalar yaptı.



Puchacz, "Kalmayı ister miyim? Bunu kesinlikle ciddi anlamda değerlendirmeye alabilirim. Çünkü Trabzonspor'da geçirdiğim 6 ay benim için çok güzeldi. Union Berlin'de bildiğim kadarıyla sol bekte Oczipka ayrılıyor. Burada bir boşluk doğacak" dedi.



Trabzonspor'da geçirdiği süreden bahseden 23 yaşındaki yıldız, "Zaman zaman Türkiye'deki yerli kuralı nedeniyle forma giymediğim olmuştu. 3 Türk oyuncu sahada olmak zorunda. Bu sayı yakın zamanda 4 Türk oyuncu olacak. Burada Türkiye şampiyonuyuz. Örneğin bir maçta oynarken diğerinde oynayamayabiliyorum. Burada hocamızın elinde geniş bir kadro var, ustaca en doğru kadroyu seçmeye çalışıyor. Beni kullanamayacağı maçlarda oynatmıyor, maça göre değişiyor" diye konuştu.



13 maçta 1 asist



Tymoteuz Puchacz, Trabzonspor'da sezonun ikinci yarısında 13 resmi maçta görev yaptı. 9 lig maçı, 4 de Türkiye Kupası mücadelesinde görev yapan Polonyalı futbolcu gol atamadı, 1 gol pası verdi.





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