PTT Spor'dan Balkan Kupası'nda ikinci galibiyet!

PTT Spor, Romanya takımı CS Dinamo Bükreş'i 3-1 yendi ve Balkan Kupası'nda ikinci galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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PTT Spor'dan Balkan Kupası'nda ikinci galibiyet!
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23 Eylül 2022 01:21
Voleybol Kadınlar Balkan Kupası'nda PTT Spor, Romanya takımı CS Dinamo Bükreş'i 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'te düzenlenen organizasyonda PTT Spor, ikinci maçında rakibini 20-25, 25-20, 25-22 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi.

Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden PTT Spor, üçüncü maçında yarın TSİ 21.00'de Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak.

Balkan Kupası'nı kazanacak ekip, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek ve 32'li finaller turunda Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont takımıyla eşleşecek.

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