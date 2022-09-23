PTT Spor'dan Balkan Kupası'nda ikinci galibiyet!

Voleybol Kadınlar Balkan Kupası'nda PTT Spor, Romanya takımı CS Dinamo Bükreş'i 3-1 mağlup etti.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'te düzenlenen organizasyonda PTT Spor, ikinci maçında rakibini 20-25, 25-20, 25-22 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi.



Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden PTT Spor, üçüncü maçında yarın TSİ 21.00'de Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak.



Balkan Kupası'nı kazanacak ekip, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek ve 32'li finaller turunda Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont takımıyla eşleşecek.





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