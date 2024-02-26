PTT evinde rahat kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında PTT ağırladığı Çukurova Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PTT evinde rahat kazandı
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26 Şubat 2024 17:23
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında PTT, konuk ettiği Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

PTT: Hande Naz Sunar, Mirkovic, Caffrey, Elif Su Yavuz, Yasemin Özel, Yiwen (Özlem Güven, Özlem Tuğral, Levinska, Merve Çepni)

Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Berra Eren, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Ceren Önal)

Setler: 23-25, 25-23, 25-19, 25-21

Süre: 112 dakika (29, 28, 29, 26)

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