PSV Eindhoven, Patrick van Aanholt'u transfer etmek istiyor!

Galatasaray'da artık kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt'a bu kez Hollanda'dan talip çıktı.PSV, Galatasaray'ın 32 yaşındaki sol bekini kadrosuna katmak istiyor. Hollanda kulübü deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmaya sıcak bakıyor. Ülkesi Hollanda'ya dönmek için istekli olan deneyimli futbolcu, pazartesi günkü antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.PSV, Phillip Max'ın satılması durumunda yerine Patrick Van Aanholt'u kadrosuna katmayı planlıyor. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt PSV'nin 29 yaşındaki Alman sol beki Phillip Max'la yakından ilgileniyor.Alman kaynaklarda yer alan haberlere göre Hollanda ve Almanya'da transfer dönemi 31 Ocak'ta kapanıyor. Aanholt transferinin de 31 Ocak Salı gününe kadar netleşmesi bekleniyor.Galatasaray'ın geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt Sarı-Kırmızılı takımdan bonuslarla birlikte 2.6 milyon Euro kazanıyor. Bu sezon Süper Lig'de 10 maçta forma giyen deneyimli oyuncu 2 asist yapma başarısı göstermişti.