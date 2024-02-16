PSV Eindhoven evinde 3 puanı 2 golle aldı

Eredivisie 22. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven konuk ettiği Heracles'i 2-0 mağlup etti.



PSV'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Luuk de Jong ve 56. dakikada Olivier Boscagli kaydetti.



PSV bu galibiyetle puanını 62'ye çıkartırken, Heralces ise 22 puanda kaldı.



PSV bir sonraki karşılaşmasında Zwolle deplasmanına giderken, Heracles'de deplasmanda Utrecht'e konuk olacak.