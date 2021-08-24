PSV - Benfica maçı canlı olarak Tuttur'da

PSV ile Benfica Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Zorlu mücadelede PSV'nin galibiyetine 1,79 oran verilirken beraberliğin oranı 3,00 ve Benfica galibiyetine de 3,00 oran veriliyor. Maçta 2,5 ALT oranı 1,67 olarak verilirken 2,5 ÜST 1,65 olarak belirlendi.
PSV - BENFICA MAÇI TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta ilk golü PSV'nin atmasına 1,54 oran verilirken ilk golü Benfica'nın atmasına 2,03 ve Gol olmaz seçeneğine ise 9,40 oranı belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
PSV - Benfica maçına özel açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,55 iken Karşılıklı gol yok oranı 1,78 ile bültende yer aldı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Zorlu mücadelede PSV'nin galibiyetine 1,79 oran verilirken beraberliğin oranı 3,00 ve Benfica galibiyetine de 3,00 oran veriliyor. Maçta 2,5 ALT oranı 1,67 olarak verilirken 2,5 ÜST 1,65 olarak belirlendi.
PSV - BENFICA MAÇI TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta ilk golü PSV'nin atmasına 1,54 oran verilirken ilk golü Benfica'nın atmasına 2,03 ve Gol olmaz seçeneğine ise 9,40 oranı belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
PSV - Benfica maçına özel açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,55 iken Karşılıklı gol yok oranı 1,78 ile bültende yer aldı.
İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!
İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!