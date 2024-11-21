Psikolog Mourinho; amacı motivasyon

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli takımda morali bozulan oyuncularıyla özel olarak ilgilenecek.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Psikolog Mourinho; amacı motivasyon
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21 Kasım 2024 13:28
Cumartesi günü ligde Kayseri'ye konuk olacak Fenerbahçe'de Mourinho, fazla mesai yapacak. Portekizli teknik adam, milli takımlarından moralsiz dönen isimleri kritik maça motive edebilmek için yoğun çaba gösterecek.

Dzeko; Bosna Hersek Milli Takımı'yla, Szymanski ise Polonya Milli Takımı'yla A Ligi'nden B Ligi'ne düştü.

A Milli Takım forması giyen Mert, Samet ve İsmail de Uluslar A Ligi'ne direkt yükselme fırsatını son maçta kullanamadı. Özel biri, bu beş isimle bire bir görüşerek moral yüklemesi yapacak.

Mourinho ayrıca, sakatlıktan yeni çıkan İrfan Can, Djiku ve Cengiz'i de dinç bir şekilde sahaya sürebilmek için sağlık ekibiyle toplantılar yapacak. 

 
 

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