Fransa Ligue 1'de 11. hafta mücadelesinde Marsilya ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Kylian Mbappe çıktı ve PSG'yi öne geçirdi. Golün asistini yapan isim ise Angel Di Maria oldu.
Son sözü 90. dakikada Draxler söyledi ve Paris Saint-Germain, Marsilya'yı 2-0 mağlup ederek ligde 11'de 11 yaptı.
Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain puanını 33'e yükseltti. Marsilya ise 19 puanda kaldı.
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Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Kylian Mbappe çıktı ve PSG'yi öne geçirdi. Golün asistini yapan isim ise Angel Di Maria oldu.
Son sözü 90. dakikada Draxler söyledi ve Paris Saint-Germain, Marsilya'yı 2-0 mağlup ederek ligde 11'de 11 yaptı.
Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain puanını 33'e yükseltti. Marsilya ise 19 puanda kaldı.
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