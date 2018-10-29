Fransa Ligue 1'de 11. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Kylian Mbappe çıktı ve PSG'yi öne geçirdi. Golün asistini yapan isim ise Angel Di Maria oldu.Son sözü 90. dakikada Draxler söyledi ve Paris Saint-Germain, Marsilya'yı 2-0 mağlup ederek ligde 11'de 11 yaptı.Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain puanını 33'e yükseltti. Marsilya ise 19 puanda kaldı.