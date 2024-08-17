PSG'ye ilk haftadan kötü haber!

Paris Saint-Germain'e ligin ilk haftasında oynadığı Le Havre maçının ardından kötü haber geldi.



Fransız ekibinin teknik direktörü Luis Enrique, maçta sakatlanan ve 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Gonçalo Ramos'un ciddi olduğunu söyledi.



İspanyol teknik adam maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ben doktor değilim ama ciddi bir sakatlık gibi görünüyor. Kaç hafta sahalardan uzak kalacağını bilmiyorum." dedi.



Flaş röportajdaki sözlerinin ardından basın toplantısında bir kez daha Portekizli santrforla ilgili konuşan Enrique, "Ramos ayak bileğini burktu. Bir süre sahalardan uzak kalacak. Bunun mümkün olduğunda kısa olmasını umuyoruz." diye konuştu.



PSG, Fransa Ligi'nin ilk haftasında Le Havre'yi deplasmanda 4-1 mağlup etmişti.





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