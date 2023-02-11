PSG'ye deplasmanda Monaco şoku!

Ligue 1 23. hafta maçında Paris Saint Germain, deplasmanda Monaco ile karşılaştı.



Stade Louis II'de oynanan maçı Monaco 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Aleksandar Golovin, 18 ve 45+2. dakikada Ben Yedder'den geldi. PSG'nin tek golü 39. dakikada Zaire Emery'den geldi.



Karşılaşma öncesinde ülkemizde yaşanan deprem felaketini anmak için saygı duruşunda bulunuldu.



PSG'de sakatlığı bulununan Kylian Mbappe ve Lionel Messi maçta forma giyemedi.



Paris ekibi son 7 maçta 3. kez mağlup oldu. Monaco ise üst üste 3. galibiyetini aldı.



Alınan bu sonucun ardından Monaco puanını 47'ye yükseltti. PSG ise 54 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında PSG, Lille'i konuk edecek. Monaco ise Brest ile karşılaşacak.





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