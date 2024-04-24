PSG, Yamal için çıldırıyor!

Paris Saint-Germain, daha önce 200 milyon euro önerdiği ve geri çevrildiği 16 yaşındaki Lamine Yamal'dan vazgeçmiyor.



Le Parisien'de yer alan habere göre; Barça'yı Şampiyonlar Ligi'nin dışında bırakan Paris, Luis Enrique'nin isteği üzerine bu yaz tek transfer hedefiyle piyasada olacak. Tüm bütçesini Lamine Yamal için kullanmayı hedefleyen PSG, bu şekilde ayrılığına hazırlandıkları Mbappe'nin de yerini doldurmayı planladı.



PSG'nin Yamal için 200 milyon euro'nun da üstüne çıkabileceği kaydedildi.



GELECEĞİN KADROSU KURULUYOR



Geçtiğimiz yaz Neymar, Leo Messi, Marco Verratti ve Sergio Ramos'un ayrılıkları nedeniyle 72 milyon euro'luk maaş bütçesi açan, bu boşluk ile Lamine Yamal'ı almayı hedefliyor.



Geçtiğimiz yaz 400 milyon euro'nun üzerinde transfer harcaması yapan ve kadrosunu genç yetenekler ile dolduran PSG, Lamine Yamal'ı da ekleyerek uzun süreli kadro planlamasını tamamlamak istiyor.



JORGE MENDES DEVREDE



PSG, bu transfer için Lamine Yamal'ın menajeri Jorge Mendes ile görüştü. Kadrosundaki Warren Zaire - Emery, Vitinha, Bradley Barcola, Marco Asensio, Manuel Ugarte ve Gonçalo Ramos'un da menajerliğini yapan Jorge Mendes, bu transferi bitirmek için harekete geçti.



Jorge Mendes'in oyuncusu Lamine Yamal'ı ikna etmek için çabaladığı da belirtildi.





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