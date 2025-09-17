17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

PSG, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Paris Saint Germain, Atalanta'yı evinde 4-0 mağlup etti.

17 Eylül 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
PSG, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!
Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının ilk haftasında Paris Saint Germain, sahasında Atalanta'yı ağırladı.

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Paris Saint Germain 4-0 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren goller Marquinhos, Kvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes ve Gonçalo Ramos'tan geldi.


PSG'de Barcola, mücadelenin 44. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Paris Saint Germain teknik direktörü Luis Enrique maçın ilk yarısını tribünden takip etti.

Bu sonuçla birlikte Paris Saint Germain, Devler Ligi'ne 3 puanla başlarken Atalanta 0 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2.haftasında Paris Saint Germain, Barcelona deplasmanına gidecek. Atalanta ise evinde Club Brugge'yi ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
