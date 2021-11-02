Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'in, yeni sözleşme konusunda kulübü Manchester United ile anlaşamayan Paul Pogba'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi.



Manchester United, tüm çabalara rağmen Pogba'nın sözleşmesini uzatmayı başaramadı.



Fransız basınındaki haberde, Manchester United'ın yeni sözleşme konusunda oyuncunun seçeneklerini değerlendirene kadar hiçbir ilerleme sağlanamayacağını kabul ettiği aktarıldı. 28 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala istediği kulüple görüşebilecek.



İddialara göre, PSG yönetimi ile Pogba'nın menajeri Mino Raiola arasında gelecek yıl başlayacak resmi görüşmeler öncesinde, oyuncunun transferi konusunda bir ön görüşme gerçekleştiği aktarıldı.



Öte yandan Real Madrid ve Juventus da Pogba ile ilgilense de, PSG'nin bu transferde bir adım önde olduğu belirtildi.



Paul Pogba, Manchester United Formasıyla bu sezon çıktığı 12 maçta, 7 asistle takımı için önemli performans sergiledi.





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