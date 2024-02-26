PSG'nin yeni hedefi Kobel

Paris Saint-Germain, kaleci rotasyonunu Gregor Kobel ile güçlendirmek istiyor.



Sky'ın haberine göre, Fransız temsilcisinin, Borussia Dortmund'da forma giyen 26 yaşındaki file bekçisi ile temasa geçtiği belirtildi.



Kobel'in ise şu anda transfer için bir karar vermediği aktarıldı.



Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen İsviçreli kalecinin Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.





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