PSG, Neymar ile zirveye demir attı!

Fransa Ligue 1 11. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain, sahasında Marsilya ile karşılaştı.



Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi Paris Saint Germain kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Neymar kaydetti.



Marsilya'da Samuel Gigot, 72. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



PSG'nin süperstarı Lionel Messi, karşılaşmaya 11'de başladı ve 79. dakikada yerini Pablo Sarabia'ya bıraktı.



Paris ekibinin golünü kaydeden Brezilyalı yıldız Neymar bu sezon ligde 8. golünü kaydetti. Başarılı oyuncu 7 de asist yaptı.



Alınan bu sonucun ardından Paris Saint Germain puanını 29'a çıkardı ve ikinci sıradaki Lorient ile puan farkını 3'e çıkardı. Marsilya ise 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında PSG, AC Ajaccio deplasmanına gidecek. Marsilya ise Lens'i konuk edecek.





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