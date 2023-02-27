PSG, Mbappe ve Messi ile zirveye tutundu

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Igor Tudor'un ekibi Marsilya ile Christophe Galtier'in yönetimindeki Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.



Veledrome Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 3-0 kazanırken, goller; 25 ve 55. dakikalarda Kylian Mbappe, 29. dakikada ise Lionel Messi'den geldi. Kylian Mbappe karşılaşmada 2 gol 1 asist, Lionel Messi ise 1 gol 2 asist kaydetti.



TARİHE GEÇTİ



Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, kulüp tarihindeki 200. golüne ulaşarak Edinson Cavani'ye ait olan kulüp tarihinin en golcü oyuncusu rekorunu egale etmiş oldu. 24 yaşındaki Mbappe, PSG formasıyla 1 gol daha kaydetmesi durumunda tek başına kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olacak.



MESSI'NİN 700. GOLÜ



PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Marsilya'ya attığı gol ile kulüp kariyerindeki 700. golüne ulaşmış oldu. Barcelona kariyerinde 672 golü bulunan Messi, PSG ile de 28. golüne ulaşmış oldu.



Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain puanını 60'a yükseltip zirvede rahat bir nefes alırken, takipçisi Marsilya 52 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Marsilya deplasmanda Rennes'e konuk olurken, PSG evinde Nantes'ı ağırlayacak.





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