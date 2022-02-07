Fransa Ligue 1'de 23. hafta karşılaşmasında Lille, PSG'yi konuk etti.



Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan müsabaka, PSG'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10. ve 51. dakikalarda Danilo Pereira, 32. dakikada Kimpembe, 38. dakikada Lionel Messi ve 67. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Lille'in tek sayısı ise 28. dakikada Botman'dan geldi.



Lionel Messi, Kimpembe'nin golünde asisti yapan isim oldu ve karşılaşmayı 1 gol - 1 asistle tamamladı.



Lille'de milli futbolcularımızdan Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Burak Yılmaz ise sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.



Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan PSG, 56 puanla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Lille ise 32 puanla 11. sırada yer aldı.



PSG, gelecek hafta Rennes'i konuk edecek. Lille ise Montpellir deplasmanına gidecek.





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