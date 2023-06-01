PSG, Kim Min Jae'den vazgeçti!

PSG, Güney Koreli oyuncu Kim Min Jae'nin transferinden yüksek bonservisi nedeniyle vazgeçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG, Kim Min Jae'den vazgeçti!
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01 Haziran 2023 18:55
Son güncelleme 01 Haziran 2023 19:03
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan PSG, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.

Kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Fransız ekibi, gündeminde yer alan Kim Min Jae transferinden vazgeçti.

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Paris Saint-Germain, Napoli'nın yıldız savunma oyuncusu Kim Min Jae'nin transferi için hamle yapmamaya karar verdi.

Paris ekibinin oyuncunun yüksek bonservisi nedeniyle bu transferden vazgeçtiği belirtildi. 

Öte yandan Manchester United'ın Kim Min Jae'nin transferi için girişimlerini sürdürdüğü aktarıldı.

LUCAS HERNANDEZ İÇİN DEVREDE

PSG'nin sol bek transferi için de Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyi reddeden Fransız sol bek Lucas Hernandez'i kadrosuna katmayı amaçladığı ifade edildi.

2024 yılında sözleşmesi bitecek tecrübeli sol bekin takımdan ayrılmak istediği belirtildi. 

Bayern formasıyla bu sezon 11 karşılaşmaya çıkan Hernandez, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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