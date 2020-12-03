PSG kazandı, Başakşehir'in Avrupa macerası bitti

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Manchester United, sahasında PSG'yi konuk etti.



Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı PSG 3-1 kazanarak üç puanı almayı başardı ve temsilcimiz Başakşehir'in Avrupa Ligi umutlarını sona erdirdi.



Maça hızlı başlayan PSG, 6. dakikada Neymar'ın golüyle öne geçerken 32. dakikada Rashford skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1- bitti.



İkinci yarıda oyun dengeli giderken eşitliği bozan iism 69. dakikada Marquinhos oldu ve PSG'yi öne geçirdi. 70. dakikada Fred ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde ise Neymar bir kez daha sahneye çıktı ve PSG mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılarak gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.



PSG bu galbiyetle 9 puana yükselerek Manchester United ve Leipzig ile puanları eşitledi. Son hafta karşılaşmasında ise Leipzig eviinde Manchester United'ı konuk ederken PSG ise Başakşehir'i konuk edecek.



