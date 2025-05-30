PSG, Inter maçının hazırlıklarını tamamladı

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 31 Mayıs Cumartesi günü Inter ile oynayacağı final maçının hazırlıklarını tamamladı.



Fransız ekibi PSG, karşılaşmanın oynanacağı Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da son antrenmanını yaptı.



Teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, şut ve gol çalışmaları yaptı.



PSG Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi de antrenmanı saha kenarından takip etti.



