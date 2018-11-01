PSG, iki futbolcusunu satılığa çıkarttı!

Fransa Ligi'nde oynadığı 11 maçın hepsini kazanarak rahat bir şekilde liderlik koltuğunda oturan, bir yandan da Ocak ayı transfer dönemi için düğmeye bastı.Fransız Le Parisien gazetesinin haberine göre FFP sorunları yaşayan PSG'nin Ocak ayında sadece 24 milyon euro harcayabileceği belirtildi. PSG'nin defansif bir orta saha transfer etmek istediği ve bu yüzden iki futbolcu ile yolları ayıracağı iddia edildi.Thomas Tuchel'in ekibinin Ocak ayı transfer dönemindeve'yı satma kararı aldığı belirtildi.Bu sezon PSG'de Jese Rodriguez, hiç oynama şansı bulamazken Diarra, 4 maçta forma giydi.