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PSG, iki futbolcusunu satılığa çıkarttı!

Fransa Ligi'nin lideri PSG, Ocak ayında orta saha transferi yapmak için Jese Rodriguez ve Lassana Diarra'yı satma kararı aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
PSG, iki futbolcusunu satılığa çıkarttı!
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01 Kasım 2018 16:40
Fransa Ligi'nde oynadığı 11 maçın hepsini kazanarak rahat bir şekilde liderlik koltuğunda oturan PSG, bir yandan da Ocak ayı transfer dönemi için düğmeye bastı.

Fransız Le Parisien gazetesinin haberine göre FFP sorunları yaşayan PSG'nin Ocak ayında sadece 24 milyon euro harcayabileceği belirtildi. PSG'nin defansif bir orta saha transfer etmek istediği ve bu yüzden iki futbolcu ile yolları ayıracağı iddia edildi.

Thomas Tuchel'in ekibinin Ocak ayı transfer döneminde Jese Rodriguez ve Lassana Diarra'yı satma kararı aldığı belirtildi.

Bu sezon PSG'de Jese Rodriguez, hiç oynama şansı bulamazken Diarra, 4 maçta forma giydi.

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