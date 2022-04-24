PSG'den Kylian Mbappe açıklaması!

Paris Saint Germain'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe belirsizliği sürüyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan PSG sportif direktörü Leonardo, "Kylian geleceği hakkında en iyi kararı vermek için süre istedi. Ona güveniyoruz ve onunla mükemmel bir ilişkimiz var." dedi.



"BİZİMLE KALSIN İSTİYORUZ"



Mbappe'yi tutmak istediklerini söyleyen Leonardo, "Mbappe ne istediğimizi biliyor. O Parisli ve dünyanın en iyi oyuncusu kesinlikle bizimle kalmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Yıldız futbolcu bu sezon Paris Saint Germain ile çıktığı 42 maçta 33 gol ve 18 asist yaptı.





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