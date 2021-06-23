PSG'den Achraf Hakimi için büyük teklif!

Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain, yeni sezon öncesinde bir flaş transferi daha kadrosuna katmak istiyor.



Liverpool'dan Georginio Wijnaldum'u alan, Milan'ın kalecisi Gianluigi Donnarumma'nun transferini kısa bir süre içerisinde açıklayacak olan ve Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos ile görüşen PSG, Inter'den Achraf Hakimi için de kesenin ağzını açtı.



YILLIK 8 MİLYON EURO MAAŞ!



PSG, 22 yaşındaki Faslı sağ bek Achraf Hakimi'ye yıllık 8 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme ve 2 milyon euro bonus teklif etti. Achraf Hakimi, Fransız ekibinin bu teklifini kabul etti.



INTER'E YENİ TEKLİF; 70 MİLYON EURO



2020 yılının yaz transfer döneminde Achraf Hakimi'yi Real Madrid'den 45 milyon euroya transfer eden Inter, PSG'nin kısa bir süre önce yaptığı 60 milyon euroluk teklifini reddetti. Hakimi ile anlaşan PSG, Inter'e 70 milyon euro ve bonus teklif etme kararı alarak, transferi gerçekleştirmek için hareket geçti.



Inter'de geçen sezon 45 maça çıkan Achraf Hakimi, 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.



