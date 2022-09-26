PSG'de Skriniar ısrarı sürüyor

Paris Saint-Germain'in, Inter forması giyen Milan Skriniar için ısrarı devam ediyor.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Inter'in, sözleşmesi 2023'te sona erecek 27 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadığı kaydedildi. İtalyan ekibi ve oyuncu cephesindeki görüşmelerin durduğu belirtildi.



BU KEZ 30 MİLYON EURO



Bu gelişme sonrası yazın Skriniar için 70 milyon euro'luk teklif yapan PSG'nin, ara transferde bir kez daha Inter'in kapısını çalacağı aktarıldı.



Fransız ekibinin, kış transfer döneminde teklif edeceği rakamın bu kez 30 milyon euro olduğu ifade edildi.





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