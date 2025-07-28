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PSG, Chevalier transferinde sona yaklaştı

PSG, Galatasaray'ın gündemindeki Gianluigi Donnarumma ile yaşadığı maaş krizi sonrası yeni kalecisi için önemli bir hamle yaptı ve Lucas Chevalier'in transferinde sona geldi.

calendar 28 Temmuz 2025 15:49 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 15:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
PSG, Chevalier transferinde sona yaklaştı
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Paris Saint-Germain, 2026 Haziran ayında sözleşmesi bitecek Gianluigi Donnarumma'nın yüksek maaş talebi sonrası İtalyan yıldızla ayrılığa yakın bir noktaya gelirken, kaleyi emanet etmek istediği Lucas Chevalier için önemli hamle yaptı.

Bir süredir gündemde olan transferde önemli ilerleme kaydedildi. Fransız basınına göre PSG, Lille ile yaptığı görüşmelerde 40 milyon euro civarında bir teklifle anlaşmaya yaklaştı. 

Lille'in Tottenham'dan kaleci Antonin Kinsky'yi kadrosuna katmaya yakın olması, Chevalier'nin ayrılığını kolaylaştırabileceği vurgulandı. 



PSG'nin, 23 yaşındaki Fransız kalecinin transferini 6 Ağustos'taki sezon açılışına yetiştirmek istediği ortaya çıktı. 

Transferin tamamlanması halinde Chevalier, 13 Ağustos'ta Tottenham'a karşı oynanacak UEFA Süper Kupa finalinde kadroda yer alabilecek.

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