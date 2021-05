Profil: CSKA Moskova, Final Four'un gediklisi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımları arasında yer alan CSKA Moskova, üst üste 9, toplamda ise 20. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek.



Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyonda Türkiye'den Anadolu Efes, Rusya'dan CSKA Moskova, İtalya'dan AX Armani Exchange Milan ve İspanya'dan Barcelona, şampiyonluk için sahaya çıkacak.



CSKA Moskova, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.



Rus temsilcisi, organizasyonda 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 ve 2019'da şampiyonluk ipini göğüsledi.



Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.



Normal sezonu ikinci bitirdi



CSKA Moskova, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu lider Barcelona'nın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.



Ligde 24 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Rus ekibi, play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko ile eşleşti.



Yunan başantrenör Dimitris Itoudis'in öğrencileri, Rusya'da oynadıkları ilk 2 maçı 92-76 ve 78-67 kazandı. İstanbul'da yapılan üçüncü müsabakada da Fenerbahçe Beko'ya 85-68 üstünlük kuran CSKA Moskova, seriyi 3-0 kazanarak son 18 sezonda 17. kez adını Dörtlü Final'e yazdırdı.



Sayı ve ribaunt ortalamalarında zirvede



CSKA Moskova, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde en fazla sayı ve ribaunt ortalamasına sahip takım olarak dikkati çekiyor.



Rus temsilcisi, normal sezonda ve play-off'ta çıktığı 37 maçta 84,3 sayı ve 35,6 ribaunt ortalamalarıyla bu istatistiklerde rakiplerini geride bırakarak zirvede yer aldı.



Tanıdık isim: Itoudis



CSKA Moskova'nın Yunan çalıştırıcısı Dimitris Itoudis, başantrenör olarak 6. kez Dörtlü Final'de yer alacak.



Yunan başantrenör, 2014'ten bu yana görev yaptığı Rus temsilcisini 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'un ardından 2021'de de Avrupa Ligi'nde son 4 takım arasına taşımayı başardı.



Itoudis yönetiminde CSKA Moskova, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2 kez şampiyon oldu. Rus ekibi, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi, 2018-2019'da ise Anadolu Efes'i mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.



Dimitris Itoudis, ayrıca Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'ta Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in yardımcısı olarak 7 kez Dörtlü Final'de yer aldı. Itoudis, 2013-2014 sezonunda Banvit'in başantrenörlüğünü üstlenmişti.



CSKA Moskova'nın kozları Clyburn ve Shengelia



CSKA Moskova'nın Dörtlü Final'de en önemli kozları Will Clyburn ile Tornike Shengelia olacak.



Bu sezon 3'ü play-off'ta olmak üzere toplam 29 maçta forma giyen ABD'li oyun kurucu Clyburn, 14,1 sayı, 3,8 ribaunt ve 1,6 asist ortalamalarıyla takımının Dörtlü Final'e yükselmesinde önemli rol oynadı. Will Clyburn, ayrıca Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en iyi ikinci 5'ine seçildi.



Gürcü uzun forvet Shengelia ise çıktığı 35 müsabakada 11,1 sayı, 4,8 ribaunt ve 2,3 asist ortalamalarıyla takımına önemli katkı sağladı.



Öte yandan Rus ekibinin en önemli oyuncusu olarak kabul edilen Mike James, başantrenör Itoudis ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle nisan ayında takımdan ayrıldı. ABD'li oyun kurucu, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Ayrıca CSKA Moskova'nın bir diğer önemli ismi Nikola Milutinov'un da ocak ayında omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı açıklanmıştı.



Kadro



CSKA Moskova'nın takım kadrosu şöyle:



Iffe Lundberg, Joel Bolomboy, Alexander Khomenko, Darrun Hilliard, Ivan Ukhov, Daniel Hackett, Semen Antonov, Janis Strelnieks, Johannes Voigtmann, Daniil Kochergin, Will Clyburn, Tornike Shengelia, Andrei Lopatin, Yury Umrikhin, Nikola Milutinov, Nikita Kurbanov, Michael Eric.