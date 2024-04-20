Premier Lig'e ilk veda edecek takım belli olmak üzere!

Premier Lig 34. hafta maçında Burnley, deplasmanda Sheffield United ile karşılaştı.



Bramall Lane'de oynanan maçı Burnley 4-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Jacob Larsen, 40. dakikada Lorenz Assignon, 58. dakikada Lyle Foster ve 71. dakikada Gudmundsson attı. Sheffield'ın tek golü 52. dakikada Gustavo Hamer'den geldi.



Bu sonucun ardından Burnley ligde 4 maç sonra kazandı ve puanını 23 yaparak ligde kalma yolunda önemli bir zafer aldı.



16 puanda kalan Sheffield United ise Premier Lig'e veda etmek üzere. 17. sıradaki Nottingham Forest, pazar günü Everton'ı mağlup etmesi halinde Sheffield'ın küme düşmesi kesinleşecek.



Ligin bir sonraki haftasında Burnley, Manchester United ile oynayacak. Sheffield ise Newcastle'a konuk olacak.





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