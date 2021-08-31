Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında yok!

A Milli Takımımızda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçında oynayamayacak.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında yok!
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31 Ağustos 2021 13:55
İngiltere Premier Lig ekiplerinde forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, A Milli Takım'ın Karadağ ile oynayacağı maçı için Türkiye'ye gelemiyor.

İngiliz kulüpleri, pandemi nedeniyle seyehat konusunda kırmızı listede olan Türkiye'ye futbolcularını göndermeme kararı aldı.

4 futbolcu, A Milli Takımın deplasmanda oynacağı Cebelitarık ve Hollanda maçlarında forma giyebilecek.

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A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında 1 Ekim Çarşamba günü Karadağ'ı konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.


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