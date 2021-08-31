Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında yok!

İngiltere Premier Lig ekiplerinde forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, A Milli Takım'ın Karadağ ile oynayacağı maçı için Türkiye'ye gelemiyor.
İngiliz kulüpleri, pandemi nedeniyle seyehat konusunda kırmızı listede olan Türkiye'ye futbolcularını göndermeme kararı aldı.
4 futbolcu, A Milli Takımın deplasmanda oynacağı Cebelitarık ve Hollanda maçlarında forma giyebilecek.
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında 1 Ekim Çarşamba günü Karadağ'ı konuk edecek.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
İngiliz kulüpleri, pandemi nedeniyle seyehat konusunda kırmızı listede olan Türkiye'ye futbolcularını göndermeme kararı aldı.
4 futbolcu, A Milli Takımın deplasmanda oynacağı Cebelitarık ve Hollanda maçlarında forma giyebilecek.
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında 1 Ekim Çarşamba günü Karadağ'ı konuk edecek.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.